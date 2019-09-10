Сенаторы США разошлись во мнении о роли Болтона во внешней политике

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенаторы США разошлись во мнении о роли во внешней политике страны уже бывшего советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, которого Дональд Трамп уволил во вторник.

Ранее во вторник Трамп в свойственной ему манере с помощью Twitter объявил об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона. Он объяснил это расхождением во мнении по многим вопросам и отметил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе. Пока исполняющим обязанности назначен Чарли Каппермен, который ранее являлся заместителем Болтона.

Друг американского президента, влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм фактически выступил с критикой решения Трампа. Он заявил, что знал Болтона многие годы и очень ценит его службу стране.

"Джон понимает мир таким, какой он есть, и опасности, которые угрожают американским интересам в области национальной безопасности", - написал Грэм у себя в Twitter. Сенатор отметил, что политика Болтона помогала "не только президенту, но и тому, чтобы обезопасить Америку". Грэм также выразил надежду, что Трамп подыщет себе советника с сильным бэкграундом в области национальной безопасности.

Другой его коллега-республиканец Рэнд Пол, напротив, приветствовал увольнение Болтона, отметив, что это является "необходимым шагом". "У президента отличный инстинкт в том, что касается внешней политики и окончания бесконечных войн. Ему должны служить те люди, которые разделяют подобные взгляды", - говорится в заявлении сенатора Пола.

Сенатор-демократ Эд Марки также раскритиковал работу Болтона, заявив, что тот занимался разрушением ядерных договоров и выступал за смены режимов. "Он не должны был быть назначен на эту должность", - подчеркнул Марки.