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РИА Новости

Сенаторы США разошлись во мнении о роли Болтона во внешней политике

22:03 10.09.2019 (обновлено: 22:27 10.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенаторы США разошлись во мнении о роли во внешней политике страны уже бывшего советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, которого Дональд Трамп уволил во вторник.
Ранее во вторник Трамп в свойственной ему манере с помощью Twitter объявил об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона. Он объяснил это расхождением во мнении по многим вопросам и отметил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе. Пока исполняющим обязанности назначен Чарли Каппермен, который ранее являлся заместителем Болтона.
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Друг американского президента, влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм фактически выступил с критикой решения Трампа. Он заявил, что знал Болтона многие годы и очень ценит его службу стране.
"Джон понимает мир таким, какой он есть, и опасности, которые угрожают американским интересам в области национальной безопасности", - написал Грэм у себя в Twitter. Сенатор отметил, что политика Болтона помогала "не только президенту, но и тому, чтобы обезопасить Америку". Грэм также выразил надежду, что Трамп подыщет себе советника с сильным бэкграундом в области национальной безопасности.
Другой его коллега-республиканец Рэнд Пол, напротив, приветствовал увольнение Болтона, отметив, что это является "необходимым шагом". "У президента отличный инстинкт в том, что касается внешней политики и окончания бесконечных войн. Ему должны служить те люди, которые разделяют подобные взгляды", - говорится в заявлении сенатора Пола.
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"Усы выбесили". Американист об отставке Болтона из советников ТрампаДональд Трамп попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik назвал несколько причин для такого решения.
Сенатор-демократ Эд Марки также раскритиковал работу Болтона, заявив, что тот занимался разрушением ядерных договоров и выступал за смены режимов. "Он не должны был быть назначен на эту должность", - подчеркнул Марки.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп и Болтон не разделяют позиции по целому ряду аспектов внешней политике. В частности, разногласия касались политики США в отношении КНДР, Ирана и Афганистана. Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказались против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмд-Дэвиде. Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране. Яркой иллюстрацией несогласия между ним и американским лидером стал инцидент со сбитым в июне американским беспилотником. Тогда Трамп заявил, что произошедшее могло быть непреднамеренной ошибкой Ирана.
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Отставка Джона БолтонаМайк ПенсДжон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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