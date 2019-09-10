Пожарные поезда везут 200 тонн воды к горящему складу в Богородском районе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Два пожарных поезда с 200 тоннами воды и 9 тоннами пенообразователя направляются к горящему складу горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в одном километре северо-западнее поселка Дружный поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района вечером во вторник. По уточненной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Горят пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля. Пострадали два человека, один из них госпитализирован в ожоговый центр, другой – в больницу №13 в Нижнем Новгороде.

"В пути следования со станции Зелецино Кстовского района находятся два пожарных поезда ОАО "РЖД". В одном из них 100 тонн воды и 4 тонны пенообразователя, во втором - 122 тонны воды и 5 тонн пенообразователя. Расстояние от места пожара до места прибытия поездов составляет 300 метров, будут проложены магистральные линии. Один пожарный гидрант находится в 300 метрах от места пожара", - говорится в сообщении ведомства.