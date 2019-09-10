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РИА Новости

Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за сирен воздушной тревоги

21:59 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Предвыборная встреча израильского премьер-министра, проходившая в Ашдоде, была прервана сиренами воздушной тревоги. Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, сообщили в пресс-службе израильской армии.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире.
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1 сентября, 18:59РИА Новости
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Сирены прозвучали в израильских городах Ашдоде и Ашкелоне. Нетаньяху был эвакуирован со сцены в защищенное помещение. Прервав свою речь, премьер-министр призвал активистов партии Ликуд, собравшихся на предвыборную встречу, к спокойствию.
Израильский премьер-министр во вторник вечером в специальном телеобращении пообещал распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину.
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