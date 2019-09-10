Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за сирен воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Предвыборная встреча израильского премьер-министра, проходившая в Ашдоде, была прервана сиренами воздушной тревоги. Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, сообщили в пресс-службе израильской армии.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

Сирены прозвучали в израильских городах Ашдоде и Ашкелоне. Нетаньяху был эвакуирован со сцены в защищенное помещение. Прервав свою речь, премьер-министр призвал активистов партии Ликуд, собравшихся на предвыборную встречу, к спокойствию.