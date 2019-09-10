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РИА Новости

Зеленский назначил двух заместителей главы офиса президента Украины

21:57 10.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя офиса главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
"Назначить Жовкву Игоря Ивановича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа. Жовква с 2014 года - руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 18:41РИА Новости
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Вторым указом Зеленский назначил замглавы своего офиса Смирнова - адвоката, бывшего депутата Днепропетровского областного совета.
В конце августа Зеленский уволил с должности замглавы офиса президента Алексея Гончарука после того, как Верховная рада назначила его премьером.
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