Зеленский назначил двух заместителей главы офиса президента Украины

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя офиса главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

"Назначить Жовкву Игоря Ивановича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа. Жовква с 2014 года - руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины.

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