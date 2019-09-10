В Ростовской области трава загорелась на площади две тысячи "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в городе Батайске Ростовской области возле Соленого озера на площади около 2 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.

Соленое озеро - популярный летний пляж. Озеро расположено вдоль трассы М-4 "Дон".

"В 20.46 произошло загорание сухой растительности на северной окраине озера Соленое. Ориентировочная площадь 0,2 гектара", - сказал он.