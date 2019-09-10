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РИА Новости

В Ростовской области трава загорелась на площади две тысячи "квадратов"

21:56 10.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в городе Батайске Ростовской области возле Соленого озера на площади около 2 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.
Соленое озеро - популярный летний пляж. Озеро расположено вдоль трассы М-4 "Дон".
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"В 20.46 произошло загорание сухой растительности на северной окраине озера Соленое. Ориентировочная площадь 0,2 гектара", - сказал он.
Угрозы населенному пункту нет. В тушении задействованы 45 человек и 15 единиц техники.
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МЧС РФРостовская областьПроисшествия
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