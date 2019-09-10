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РИА Новости

Мантуров прокомментировал возможное повышение ставки утильсбора

21:51 10.09.2019 (обновлено: 09:49 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предлагаемое увеличение ставок утильсбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, оно обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, передает пресс-служба Минпромторга РФ слова главы министерства Дениса Мантурова.
"Утилизационный сбор – мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств. Его планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля. Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5-2%", - отметил министр.
Как написала во вторник газета "Коммерсант", Минпромторг подготовил и направил в правительство РФ предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. По данным источников, индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин.
Комментируя публикацию, представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил журналистам, что вопрос повышения утилизационного сбора на автомобили в России обсуждается в правительстве.
Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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