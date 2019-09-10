ЦРУ опровергло сообщения о "вывозе шпиона" из России из-за Трампа

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции в 2017 году вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению СМИ, это было сделано после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла РФ в США на тот момент Сергея Кисляка с президентом Трампом.