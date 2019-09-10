ЦРУ опровергло сообщения о "вывозе шпиона" из России из-за Трампа

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США опровергает публикации о том, что действия президента США Дональда Трампа привели к вывозу "американского шпиона" из России, говорится в заявлении организации.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции в 2017 году вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению СМИ, это было сделано после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла РФ в США на тот момент Сергея Кисляка с президентом Трампом.
"Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу привело обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией, которая имеется в распоряжении нашей страны и к которой у него (Трампа) есть доступ каждый день", - говорится в заявлении ЦРУ, которое цитирует Fox News.
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