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РИА Новости

Помпео подтвердил информацию о разногласиях с Болтоном

21:39 10.09.2019 (обновлено: 21:53 10.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил во вторник информацию, ранее появившуюся в американских СМИ, о том, что он во многом был не согласен с экс-советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.
"Много раз с господином Болтоном были не согласны, это точно", - сказал он, выступая во вторник в Белом доме перед журналистами.
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в Ереване
Вчера, 21:25Сказано в эфире
"Усы выбесили". Американист об отставке Болтона из советников ТрампаДональд Трамп попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik назвал несколько причин для такого решения.
Помпео отметил, что Болтон "ночью попросил об отставке и утром ее получил" и "президент США имеет полномочия назначать и отправлять в отставку людей из своей команды".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
При этом Трамп опроверг информацию американских СМИ, что в Белом доме есть существенные противоречия между членами его команды.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 21:30РИА Новости
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Ранее ряд СМИ, среди которых была и газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщали, что Трамп принял решение отменить встречу с лидерами "Талибана" и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде из-за позиции его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который категорически против любых контактов с талибами. Другой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, отмечало издание.
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Отставка Джона БолтонаМайк ПомпеоДжон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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