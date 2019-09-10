Помпео подтвердил информацию о разногласиях с Болтоном

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил во вторник информацию, ранее появившуюся в американских СМИ, о том, что он во многом был не согласен с экс-советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Много раз с господином Болтоном были не согласны, это точно", - сказал он, выступая во вторник в Белом доме перед журналистами.

Помпео отметил, что Болтон "ночью попросил об отставке и утром ее получил" и "президент США имеет полномочия назначать и отправлять в отставку людей из своей команды".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.

При этом Трамп опроверг информацию американских СМИ, что в Белом доме есть существенные противоречия между членами его команды.