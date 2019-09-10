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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал отставку Болтона

21:30 10.09.2019 (обновлено: 21:52 10.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Одна лишь отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона существенно не изменит политику американских властей на российском направлении, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Болтона. Американские СМИ писали, что у президента и его советника разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в Ереване
Вчера, 21:25Сказано в эфире
"Усы выбесили". Американист об отставке Болтона из советников ТрампаДональд Трамп попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik назвал несколько причин для такого решения.
"Отставка Болтона, безусловно, - внутреннее дело США. Но мы знаем его как сторонника идеи американской исключительности и крайне жесткой внешнеполитической линии, как одного из ярых представителей "ястребов", - сказал Слуцкий журналистам.
Кроме того, отметил депутат, Болтон на различных постах последовательно выступал за пересмотр российско-американской договорной базы по контролю над вооружениями, считая, что краеугольные договоренности в этой сфере (например, ДРСМД) лишь ограничивают "свободу рук" для США.
"Утопично было бы считать, что одна лишь его отставка сможет изменить "минус" на "плюс" в политике американской администрации на российском направлении. Для восстановления конструктива в отношениях РФ-США необходимо изменение подходов в целом. На что мы не устаем надеяться. И в первую очередь - в вопросах сохранения базовых двусторонних соглашений, в частности, продления ДСНВ (СНВ-3)", - сказал Слуцкий.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 21:17РИА Новости
Эксперт назвал возможную причину отставки Болтона
2021002
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Отставка Джона БолтонаЛеонид СлуцкийДжон БолтонДональд ТрампГосдума РФРоссияСШАВ мире
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