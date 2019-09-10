Слуцкий прокомментировал отставку Болтона

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Одна лишь отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона существенно не изменит политику американских властей на российском направлении, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Болтона. Американские СМИ писали, что у президента и его советника разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.

"Отставка Болтона, безусловно, - внутреннее дело США. Но мы знаем его как сторонника идеи американской исключительности и крайне жесткой внешнеполитической линии, как одного из ярых представителей "ястребов", - сказал Слуцкий журналистам.

Кроме того, отметил депутат, Болтон на различных постах последовательно выступал за пересмотр российско-американской договорной базы по контролю над вооружениями, считая, что краеугольные договоренности в этой сфере (например, ДРСМД) лишь ограничивают "свободу рук" для США.