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РИА Новости

В Иране прокомментировали отставку Болтона

21:20 10.09.2019 (обновлено: 21:52 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 сен – РИА Новости. Отставка советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона свидетельствует о провале политики США по оказанию давления на Тегеран, считает советник президента Ирана Хасана Роухани - Хесамаддин Ашна.
"Маргинализация и в конце концов отставка Болтона - не просто случай, а неоспоримый показатель провала стратегии США по оказанию максимального давления против конструктивного максимального сопротивления Ирана", - написал советник иранского президента в своем Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
Нефтегазовое месторождение
6 сентября, 08:00РИА Новости
Выигрывает только Россия: Запад устал от антииранских санкций
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Отставка Джона БолтонаХасан РоуханиДжон БолтонДональд ТрампИранСШАВ мире
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