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РИА Новости

Помпео ответил на сообщения об "американском шпионе" в России

21:20 10.09.2019 (обновлено: 21:36 10.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео назвал "фактически некорректными" сообщения СМИ об эвакуации в США "американского информатора" в российском правительстве из-за действий Дональда Трампа.
По его словам, любые комментарии по этому поводу могут нанести урон американской национальной безопасности.
В ЦРУ также опровергли сообщения об "эвакуации" из России американского "шпиона" из-за действий Трампа.
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"Информатор в руководстве"

Накануне CNN сообщил о неком агенте, которого якобы в 2017 году вывезли из России после встречи Трампа с главой МИД Сергеем Лавровым и бывшим послом в США Сергеем Кисляком. По информации телеканала, американский лидер "небрежно" обращался с секретными документами, что могло раскрыть "шпиона".
Источники CNN утверждали, что "информатор" был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
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По словам Трампа, информация об эвакуации "шпиона" из-за его "небрежности" является фейком. При этом он поддержал заявление ЦРУ, которое не отрицало сам факт произошедшего, однако назвало "спекуляциями" утверждения о том, что решение об эвакуации "информатора" было принято из-за американского президента.
Позже в СМИ появилась информация, что речь может идти об Олеге Смоленкове, который работал в аппарате российского правительства. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Смоленков был уволен несколько лет назад. В Кремле отметили, что его должность не предусматривала контактов с президентом.
В свою очередь, Лавров рассказал, что в ходе встречи с Трампом никто никому никаких государственных секретов не выдавал.
По мнению сенатора Франца Клинцевича, сообщения CNN направлены на то, чтобы дискредитировать американского президента.
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Скандал вокруг "агента США" СмоленковаМайк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровЦентральное разведывательное управлениеCNN (телеканал)Дмитрий ПесковРоссияВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Он просто жадный очень... Что может предложить ЦРУ? Да у нас полковники простые пол Гренландии купить могут Как говорится жадность сгубила....
10 сентября, 22:08
ddega3333
323005
Конечно, он не шпион. Американцы просто так обеспечили ему материальную поддержку.
10 сентября, 21:25
Алексанедр Бухтояров
551000
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