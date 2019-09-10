Помпео ответил на сообщения об "американском шпионе" в России

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео назвал "фактически некорректными" сообщения СМИ об эвакуации в США "американского информатора" в российском правительстве из-за действий Дональда Трампа.

По его словам, любые комментарии по этому поводу могут нанести урон американской национальной безопасности.

В ЦРУ также опровергли сообщения об "эвакуации" из России американского "шпиона" из-за действий Трампа.

"Информатор в руководстве"

Накануне CNN сообщил о неком агенте, которого якобы в 2017 году вывезли из России после встречи Трампа с главой МИД Сергеем Лавровым и бывшим послом в США Сергеем Кисляком. По информации телеканала, американский лидер "небрежно" обращался с секретными документами, что могло раскрыть "шпиона".

Источники CNN утверждали, что "информатор" был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".

По словам Трампа, информация об эвакуации "шпиона" из-за его "небрежности" является фейком. При этом он поддержал заявление ЦРУ, которое не отрицало сам факт произошедшего, однако назвало "спекуляциями" утверждения о том, что решение об эвакуации "информатора" было принято из-за американского президента.

Позже в СМИ появилась информация, что речь может идти об Олеге Смоленкове, который работал в аппарате российского правительства. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Смоленков был уволен несколько лет назад. В Кремле отметили, что его должность не предусматривала контактов с президентом.

В свою очередь, Лавров рассказал, что в ходе встречи с Трампом никто никому никаких государственных секретов не выдавал.