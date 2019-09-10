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РИА Новости

Эксперт назвал возможную причину отставки Болтона

21:17 10.09.2019 (обновлено: 21:52 10.09.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Отставка советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона могла произойти из-за его жесткой позиции в отношении России, а также из-за разногласий с Дональдом Трампом по вопросам Украины, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку. Болтон 27 августа находился с визитом на Украине.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
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"Болтон принадлежал к числу ястребов в администрации Трампа. Он занимал достаточно жесткую позицию в отношении России. Возможно, как раз эта позиция вступила в негативный резонанс с позицией самого Трампа. Возможно, это связано с визитом на Украину... Очевидно, что-то в этой системе координат вступило в негативный резонанс", - заявил Золотарев во вторник РИА Новости.
По его словам, Болтон являлся достаточно весомой фигурой, поэтому "такими людьми просто так не разбрасываются", должна быть весомая причина его увольнения. "Это знаковое увольнение", - добавил эксперт.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп и Болтон не разделяют позиции по целому ряду аспектов внешней политике. В частности, разногласия касались политики США в отношении КНДР, Ирана и Афганистана. Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказались против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмд-Дэвиде. Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране. Яркой иллюстрацией несогласия между ним и американским лидером стал инцидент со сбитым в июне американским беспилотником. Тогда Трамп заявил, что произошедшее могло быть непреднамеренной ошибкой Ирана.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
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Биография Джона Болтона
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Отставка Джона БолтонаДжон БолтонДональд ТрампРоссияСШАУкраинаВ мире
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