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РИА Новости

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский стал мэром Сочи

21:09 10.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. Депутаты городского собрания Сочи по итогам конкурса на должность мэра выбрали вице-губернатора Кубани Алексея Копайгородского.
Во вторник в Сочи прошли встречи кандидатов на должность мэра с конкурсной комиссией. По итогам проверки документов и собеседований в финал вышли два претендента: руководитель строительной компании Андрей Донченко и вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, который с понедельника временно исполняет обязанности главы курорта. Первый раз в истории Сочи главу города выбирали по новым правилам – не всеобщим голосованием горожан, а голосованием в городском собрании.
"В результате подсчёта голосов тайного голосования установлено, что кандидатура Копайгородского Алексея набрала 44 голоса. Кандидатура Донченко Андрея набрала ноль голосов. Комиссия решила избрать Копайгородского главой города Сочи", - объявила председатель счётной комиссии Ольга Лиодт.
Мэр Анатолий Пахомов возглавлял Сочи более 10 лет. Он заявлял, что не планирует участвовать в конкурсе и уже решил, где продолжит карьеру, но пока это остается секретом. Своему преемнику он пожелал сохранить город на лидирующих позициях в сфере туризма, заняться развитием Лазаревского района и не оставлять борьбу с самостроями. При Пахомове в Сочи прошли масштабная подготовка к Олимпийским играм, сама Олимпиада, стартовало проведение этапов "Формулы-1", состоялся фестиваль молодежи и студентов, прошли матчи чемпионата мира по футболу.
"Нас ждёт большая кропотливая, щепетильная работа, чтобы все системы жизнеобеспечения города Сочи работали в улучшенном режиме. Мы проблематику всю знаем. Будем опираться на депутатский корпус, на всех жителей города Сочи. Проблематика огромная. Поэтому уже с завтрашнего дня будем все эти вопросы решать. Будем максимально делать так, чтоб результат был позитивный", - заявил избранный мэр журналистам
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Когда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представлял депутатам Сочи нового временного исполняющего обязанности главы курорта Алексея Копайгородского, он подчеркнул, что выбирать мэра нужно только исходя из интересов жителей. По его словам, сочинцы надеются на определенную перезагрузку и новый импульс развития.
Алексей Копайгородский родился в Краснодаре в 1985 году. Окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С.М. Штеменко по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем", Владимирский юридический институт ФСИН по специальности "Юриспруденция", Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Является кандидатом педагогических наук.
С 2003 по 2013 годы служил в вооружённых силах РФ. Работал в администрации Краснодарского края, а также больше года являлся заместителем главы Краснодара. В сентябре 2017 года стал заместителем губернатора Краснодарского края.
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Алексей КопайгородскийСочиКраснодарский крайПолитика
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