Помпео заявил, что США не изменят внешнюю политику с уходом Болтона

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидеры иностранных государств с уходом советника по нацбезопасности Джона Болтона не должны ожидать изменений во внешней политике США.
"Это всегда было президентской политикой. Мы делимся с ним нашими знаниями... но я не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Белый дом сообщил, что исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, ранее он являлся заместителем Джона Болтона.
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