Помпео заявил, что США не изменят внешнюю политику с уходом Болтона

"Это всегда было президентской политикой. Мы делимся с ним нашими знаниями... но я не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.