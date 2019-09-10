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РИА Новости

Помпео заявил, что США не изменят внешнюю политику с уходом Болтона

21:05 10.09.2019 (обновлено: 21:52 10.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидеры иностранных государств с уходом советника по нацбезопасности Джона Болтона не должны ожидать изменений во внешней политике США.
"Это всегда было президентской политикой. Мы делимся с ним нашими знаниями... но я не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Белый дом сообщил, что исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, ранее он являлся заместителем Джона Болтона.
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