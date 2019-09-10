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РИА Новости

Помпео сообщил о возможной встрече Трампа с Роухани на Генассамблее ООН

21:05 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях ГА ООН возможна.
"Определенно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считает ли возможным встречу Трампа с Роухани на полях Генассамблеи.
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25 июня, 18:01РИА Новости
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В связи с увольнением советника президента по нацбезопасности Джона Болтона журналисты также поинтересовались у главы минфина Стивена Мнучина, не изменится ли политика США в отношении Ирана. Мнучин лишь отметил, что кампания по оказанию максимального давления в отношении Ирана работает.
Ранее Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.
США последовательно вводят санкции против Ирана, настаивая на том, что это не направлено на смену властей в стране, а исключительно на "смену их поведения". Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с иранским руководством, однако первого шага в Вашингтоне ждут от Тегерана.
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26 августа, 18:13РИА Новости
Макрон выступил за проведение в ближайшее время встречи Трампа и Роухани
В 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидаются более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД. Выступления гостей пройдут в рамках общих прений с 24 по 30 сентября. Россию, согласно предварительному плану вступлений, будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Трампу предстоит выступить в первый день прений 24 сентября. Речь Роухани в предварительной программе стоит 25 сентября, сразу после выступления президента Украины Владимира Зеленского.
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Майк ПомпеоХасан РоуханиДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООНИранСШАВ мире
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