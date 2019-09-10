Помпео сообщил о возможной встрече Трампа с Роухани на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях ГА ООН возможна.

"Определенно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считает ли возможным встречу Трампа с Роухани на полях Генассамблеи.

В связи с увольнением советника президента по нацбезопасности Джона Болтона журналисты также поинтересовались у главы минфина Стивена Мнучина, не изменится ли политика США в отношении Ирана. Мнучин лишь отметил, что кампания по оказанию максимального давления в отношении Ирана работает.

Ранее Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.

США последовательно вводят санкции против Ирана, настаивая на том, что это не направлено на смену властей в стране, а исключительно на "смену их поведения". Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с иранским руководством, однако первого шага в Вашингтоне ждут от Тегерана.

В 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидаются более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД. Выступления гостей пройдут в рамках общих прений с 24 по 30 сентября. Россию, согласно предварительному плану вступлений, будет представлять глава МИД Сергей Лавров.