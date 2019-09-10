В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километре северо-западнее поселка Дружный поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник. По уточненной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Горят пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и 3 личных автомобиля. К тушению привлечены 96 человек и 26 единиц техники.
"Двое пострадавших. Одного увезли в ожоговый центр, решается вопрос о госпитализации второго пострадавшего в 13-ю больницу Нижнего Новгорода", - рассказали в минздраве, ссылаясь на информацию Нижегородского территориального центра медицины катастроф.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России