В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километре северо-западнее поселка Дружный поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник. По уточненной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Горят пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и 3 личных автомобиля. К тушению привлечены 96 человек и 26 единиц техники.