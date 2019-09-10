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РИА Новости

В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе

20:59 10.09.2019 (обновлено: 21:47 10.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километре северо-западнее поселка Дружный поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник. По уточненной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Горят пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и 3 личных автомобиля. К тушению привлечены 96 человек и 26 единиц техники.
"Двое пострадавших. Одного увезли в ожоговый центр, решается вопрос о госпитализации второго пострадавшего в 13-ю больницу Нижнего Новгорода", - рассказали в минздраве, ссылаясь на информацию Нижегородского территориального центра медицины катастроф.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
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МЧС РФНижегородская областьБогородский районПроисшествия
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