Косачев ожидает продвижения переговоров по СНВ-3 после отставки Болтона

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был сторонником отмены всех ограничений в сфере контроля над вооружениями, его отставка может способствовать продвижению переговоров с Вашингтоном по СНВ-3, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку.

"Болтон - убежденный сторонник жесткости в американских подходах. Он всегда выступал против договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, полагая, что они излишне ограничивают США и не дают им возможности демонстрировать своё превосходство", - сказал сенатор.

"Не знаю, по этой ли причине Трамп уволил Болтона, но именно по этой причине лично я о его увольнении совершенно точно печалиться не собираюсь", - отметил Косачев.

Он подчеркнул, что надежда на продление СНВ-3 сохраняется до тех пор, пока продолжается его действие, то есть до февраля 2021 года. "Но шансы на то, что необходимые договоренности будут достигнуты в срок и без лишней нервотрепки, как минимум не сокращаются, а быть может - возрастают", - заключил политик.