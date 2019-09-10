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РИА Новости

Косачев ожидает продвижения переговоров по СНВ-3 после отставки Болтона

20:47 10.09.2019 (обновлено: 21:52 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был сторонником отмены всех ограничений в сфере контроля над вооружениями, его отставка может способствовать продвижению переговоров с Вашингтоном по СНВ-3, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку.
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"Болтон - убежденный сторонник жесткости в американских подходах. Он всегда выступал против договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, полагая, что они излишне ограничивают США и не дают им возможности демонстрировать своё превосходство", - сказал сенатор.
"Не знаю, по этой ли причине Трамп уволил Болтона, но именно по этой причине лично я о его увольнении совершенно точно печалиться не собираюсь", - отметил Косачев.
Он подчеркнул, что надежда на продление СНВ-3 сохраняется до тех пор, пока продолжается его действие, то есть до февраля 2021 года. "Но шансы на то, что необходимые договоренности будут достигнуты в срок и без лишней нервотрепки, как минимум не сокращаются, а быть может - возрастают", - заключил политик.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
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Отставка Джона БолтонаДжон БолтонДоговор СНВ-3Константин КосачевРоссияСШАБезопасностьВ мире
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