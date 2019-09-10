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РИА Новости

Apple представила новейшие AppleWatch

20:44 10.09.2019 (обновлено: 21:53 10.09.2019)
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© REUTERS / Stephen LamСтен Нг выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
Стен Нг выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
© REUTERS / Stephen Lam
Стен Нг выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Компания Apple во вторник представила новую серию своих часов - Watch Series 5, дисплей которых всегда может оставаться включенным.
Трансляция c презентацией новинок Apple вела на своем сайте. Новые часы позволят их владельцу постоянно видеть различные данные на экране, тогда как в предыдущих версиях часов экран активировался при повороте запястья. Новинка теперь оснащена и компасом.
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
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Как сообщила компания, владельцы часов по всему миру также получат услугу вызова служб спасения прямо с устройства.
Создатели обещают, что даже в режиме "не спящего" экрана батарея часов рассчитана на 18 часов беспрерывной работы.
Оформить предзаказ новинки можно уже сегодня, продажи стартуют 20 сентября. Часы последней серии будут доступны от 499 долларов с возможностью самостоятельного подключения с интернету и от 399 долларов без нее.
Пятая серия часов получила новые материалы корпуса - титан.
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