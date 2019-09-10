Apple представила новейшие AppleWatch

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Компания Apple во вторник представила новую серию своих часов - Watch Series 5, дисплей которых всегда может оставаться включенным.

Трансляция c презентацией новинок Apple вела на своем сайте. Новые часы позволят их владельцу постоянно видеть различные данные на экране, тогда как в предыдущих версиях часов экран активировался при повороте запястья. Новинка теперь оснащена и компасом.

Как сообщила компания, владельцы часов по всему миру также получат услугу вызова служб спасения прямо с устройства.

Создатели обещают, что даже в режиме "не спящего" экрана батарея часов рассчитана на 18 часов беспрерывной работы.

Оформить предзаказ новинки можно уже сегодня, продажи стартуют 20 сентября. Часы последней серии будут доступны от 499 долларов с возможностью самостоятельного подключения с интернету и от 399 долларов без нее.