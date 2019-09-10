США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США расширили санкции по терроризму, внесли в список 12 физлиц и организаций, заявил на пресс-конференции в Белом доме госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня госдепартамент объявляет о внесении в список санкций 12 лидеров террористических группировок", - сказал Помпео.

По его словам, в список включены лидеры "Хезболлах", ХАМАС, "Исламского джихада*" , террористической группировки ИГ* и ее западноафриканского и палестинского подразделений, "ИГ-Хорасан*", пакистанской "Техрик-е Талибан Пакистан". В список санкций внесена также сирийская группировка "Хурас Ад-Дин", связанная с "Аль-Каидой*".

Президент США Дональд Трамп подписал указ, видоизменив режим санкций таким образом, чтобы максимально расширить возможность их применения против террористов, отметил Помпео.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.

Президент Дональд Трамп в письменном заявлении сообщил, что его новый исполнительный указ, который отменяет или видоизменяет ряд предыдущих, позволяет "модернизировать и расширить санкции по борьбе с терроризмом".

"Указ расширяет нашу возможность использовать мощные санкции для борьбы с террористами и их сторонниками и лишать их финансовой, материальной и логистической поддержки по всему миру. Иностранные финансовые институты теперь предупреждены, что рискуют санкциями, если сознательно проводят или помогают любым значительным транзакциям с террористами и теми, кто им помогает", - заявил Трамп.