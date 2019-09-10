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РИА Новости

Новым и.о. советника президента США по нацбезопасности станет Каппермен

20:29 10.09.2019 (обновлено: 21:03 10.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкВ Вашингтоне начались работы по замене забора Белого дома на более высокий
В Вашингтоне начались работы по замене забора Белого дома на более высокий
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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В Вашингтоне начались работы по замене забора Белого дома на более высокий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, ранее он являлся заместителем Джона Болтона, говорится в сообщении Белого дома.
"Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности", - говорится в сообщении.
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Гидли также отметил, что "курс и приоритеты" Болтона не соответствовали позиции президента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
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