Новым и.о. советника президента США по нацбезопасности станет Каппермен

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, ранее он являлся заместителем Джона Болтона, говорится в сообщении Белого дома.
"Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности", - говорится в сообщении.
Вчера, 20:26РИА НовостиБиография Джона Болтона
Гидли также отметил, что "курс и приоритеты" Болтона не соответствовали позиции президента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.