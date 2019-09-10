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РИА Новости

МЧС Армении подтвердил данные о сильном землетрясении у границы с Грузией

20:23 10.09.2019 (обновлено: 20:24 10.09.2019)
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© REUTERS / Issei KatoПоказания сейсмографов
Показания сейсмографов
© REUTERS / Issei Kato
Показания сейсмографов. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости. МЧС Армении подтвердил информацию о сильном землетрясении на севере страны недалеко от границы с Грузией, уточнив, что его магнитуда составила 4,8 балла, а в эпицентре достигала шести-семи баллов.
Ранее Центр сейсмологии Грузии сообщил о двух землетрясениях на территории Армении. По данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Армении, в 8 километрах от границы с Грузией, на глубине 10 километров. Вскоре Центр зафиксировал еще одно землетрясение магнитудой 4,2, уже в 5 километрах от грузино-армянской границы, на глубине 5 километров. Подземные толчки ощущались в столице Грузии.
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"Десятого сентября в 20.22 (21.22 мск - ред.) на армяно-грузинской приграничной зоне в 13 километрах северо-восточнее села Бавра (Ширакская область Армении, в 170 километрах от Еревана – ред.) произошло землетрясение магнитудой 4,8", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
По данным ведомства, очаг землетрясения, зафиксированного сейсмической сетью Национального центра сейсмозащиты Армении, залегал на глубине 10 километров. "Сила подземных толчков в эпицентре составила шесть-семь баллов", - заявили в пресс-службе. Оно ощущалось в Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской, Армавирской областях Армении и Ереване.
По предварительным данным МЧС, жертв и разрушений на территории Армении нет.
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