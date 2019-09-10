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РИА Новости

Обе палаты итальянского парламента выразили доверие правительству Конте

20:07 10.09.2019 (обновлено: 20:18 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 10 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Сенат итальянского парламента во вторник вечером выразил доверие новому, уже второму правительству премьера Джузеппе Конте.
В поддержку новому кабинету министров высказались 169 членов верхней палаты итальянского парламента, против проголосовали 133 парламентария. Накануне доверие правительству Конте выразила палата депутатов.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
4 сентября, 18:07РИА Новости
Биография Джузеппе Конте
В отличие от нижней палаты, где коалиция "Движения 5 звезд" и Демократической партии обладало более чем половиной мест, голосование в Сенате считалось не таким предсказуемым. Для того чтобы преодолеть минимальный порог в 161 голос, правительству оказалась необходима поддержка малой левой партии "Свободные и равные", без которых голосование могло закончиться отставкой новообразованного Совета министров.
Новый Совет министров во главе с Конте на минувшей неделе сформировали прежние противники - "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. С появлением правительства Италия вышла из правительственного кризиса, который инициировала партия "Лига", ранее входившая в правящую коалицию с "Движением".
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Джузеппе КонтеВ мире
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