Обе палаты итальянского парламента выразили доверие правительству Конте

В отличие от нижней палаты, где коалиция "Движения 5 звезд" и Демократической партии обладало более чем половиной мест, голосование в Сенате считалось не таким предсказуемым. Для того чтобы преодолеть минимальный порог в 161 голос, правительству оказалась необходима поддержка малой левой партии "Свободные и равные", без которых голосование могло закончиться отставкой новообразованного Совета министров.