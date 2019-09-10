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РИА Новости

Киселев назвал фотоконкурс имени Стенина инструментом защиты журналистов

19:59 10.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина является одним из инструментов защиты журналистов.
Такое мнение он высказал на награждении лауреатов конкурса после слов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Она заявила, что профессия журналиста не защищает "ни от тюрьмы, ни от сумы, и особенно она не защищает нас от смерти".
"Она не защитила от смерти Андрея, она может не защитить от смерти тысячи фотографов, операторов, репортеров, ассистентов, фиксеров, которые во всем мире в горячих точках работают для того, чтобы донести до нас правду", - сказала она.
"Действительно, профессия ничем не защищена, но сам этот конкурс является защитой журналистов, одним из инструментов. По крайней мере, нам хочется именно так его позиционировать", - сказал Киселев.
Награждение победителей конкурса имени Андрея Стенина — 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
1 из 12

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".

На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони (Италия), удостоенный Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, на торжественной церемонии награждения победителей в Москве
2 из 12

Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".

На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
3 из 12

Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
4 из 12

После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.

Фотографы Алексей Васильева и Джастин Салливан на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
5 из 12

Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
6 из 12

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
7 из 12

Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
8 из 12

Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
9 из 12

В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
10 из 12

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.

Посетительница у работы Джастина Салливана (ЮАР) Распил на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
11 из 12

Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.

На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
12 из 12

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

На торжественной церемонии в Государственном историческом музее раскрыта главная интрига юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
2 из 12

Высшую награду получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию работ "Отверженные и земля".

На фото: руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Габриэле Чеккони.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Одной из ключевых для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

После завершения церемонии награждения открылась выставка работ лауреатов.

На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Выставка будет открыта для зрителей Государственного исторического музея с 11 по 29 сентября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Вход на выставку свободный в часы работы музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Открытие выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Телеведущая Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, обладатель третьего места номинации "Главные новости. Серия фотографий" Луис Тато (Испания) и победитель в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

В 2019 году работы на конкурс прислали фотографы из 80 стран.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей юбилейного фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работа Джастина Салливана (ЮАР) "Распил" стала лучшей одиночной фотографией конкурса по мнению интернет-пользователей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Он напомнил, что Стенин был убит во время исполнения редакционного задания, и отметил, что с помощью конкурса Стенин продолжает свою "земную жизнь".
"Он был очень талантливым фотографом и талантливым литератором. Его фотография меняет жизнь. Он снимал в горячих точках, и эти фотографии уже защищали людей, и в то же время молодым коллегам был настоящим примером. И вот сейчас наш конкурс продолжает эту линию, традицию, он тоже меняет человеческие жизни", - добавил Киселев.
В этой связи он вспомнил историю иракского мальчика Касима Алькадима.
Благодаря фотографу Тайсиру Мехди о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его жизнерадостность, целеустремленность и упорство в преодолении трудностей не могли не тронуть и вызвали желание помочь. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ноябре 2018 года на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Стенина предложила пригласить "мальчика с фотографии" в Москву. Медиагруппа "Россия сегодня" предложила Касиму приехать в российскую столицу накануне своего дня рождения. Касиму была сделана операция и установлен современный протез.
"Вот, собственно, такие удивительные вещи происходят благодаря конкурсу Андрея Стенина", - отметил Киселев.
Касим Алькадим на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
8 августа, 14:53РИА Новости
Герой конкурса Стенина иракский мальчик Касим начал ходить на протезе
Гран-при фотоконкурса имени Стенина в этом году получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля". Уточняется, что главные герои этой истории - вынужденные мигрировать беженцы рохинджа из южных территорий Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. С помощью цвета, светотени, ракурса фотограф передает невыносимую тягучесть и неотвратимость происходящей на наших глазах экологической катастрофы.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014) погиб более пяти лет назад в районе Донецка. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе.
Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
6 августа, 08:00Пять лет со дня гибели Андрея Стенина
"Появлялся в самом пекле". Фронтовые друзья о фотожурналисте Андрее Стенине
201030
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Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея СтенинаАндрей СтенинДмитрий КиселевМаргарита СимоньянРоссияНовости агентства
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