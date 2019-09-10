Киселев назвал фотоконкурс имени Стенина инструментом защиты журналистов

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина является одним из инструментов защиты журналистов.

Такое мнение он высказал на награждении лауреатов конкурса после слов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Она заявила, что профессия журналиста не защищает "ни от тюрьмы, ни от сумы, и особенно она не защищает нас от смерти".

"Она не защитила от смерти Андрея, она может не защитить от смерти тысячи фотографов, операторов, репортеров, ассистентов, фиксеров, которые во всем мире в горячих точках работают для того, чтобы донести до нас правду", - сказала она.

"Действительно, профессия ничем не защищена, но сам этот конкурс является защитой журналистов, одним из инструментов. По крайней мере, нам хочется именно так его позиционировать", - сказал Киселев.

Он напомнил, что Стенин был убит во время исполнения редакционного задания, и отметил, что с помощью конкурса Стенин продолжает свою "земную жизнь".

"Он был очень талантливым фотографом и талантливым литератором. Его фотография меняет жизнь. Он снимал в горячих точках, и эти фотографии уже защищали людей, и в то же время молодым коллегам был настоящим примером. И вот сейчас наш конкурс продолжает эту линию, традицию, он тоже меняет человеческие жизни", - добавил Киселев.

В этой связи он вспомнил историю иракского мальчика Касима Алькадима.

Благодаря фотографу Тайсиру Мехди о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его жизнерадостность, целеустремленность и упорство в преодолении трудностей не могли не тронуть и вызвали желание помочь. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ноябре 2018 года на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Стенина предложила пригласить "мальчика с фотографии" в Москву. Медиагруппа "Россия сегодня" предложила Касиму приехать в российскую столицу накануне своего дня рождения. Касиму была сделана операция и установлен современный протез.

"Вот, собственно, такие удивительные вещи происходят благодаря конкурсу Андрея Стенина", - отметил Киселев.

Гран-при фотоконкурса имени Стенина в этом году получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля" . Уточняется, что главные герои этой истории - вынужденные мигрировать беженцы рохинджа из южных территорий Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. С помощью цвета, светотени, ракурса фотограф передает невыносимую тягучесть и неотвратимость происходящей на наших глазах экологической катастрофы.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.