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РИА Новости

У грузино-армянской границы произошли землетрясения магнитудами 5,2 и 4,2

19:56 10.09.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 сен – РИА Новости. Два землетрясения произошли во вторник на территории Армении, в нескольких километрах от грузино-армянской границы, сообщает Центр сейсмологии Грузии.
По данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Армении, в 8 километрах от границы с Грузией, на глубине 10 километров. Вскоре Центр зафиксировал еще одно землетрясение магнитудой 4,2, уже в 5 километрах от грузино-армянской границы, на глубине 5 километров.
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Вчера, 09:14РИА Новости
У филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземные толчки ощущались в столице Грузии. Информация о разрушениях и пострадавших пока не распространяется.
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