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РИА Новости

В центре Сухума собрались сторонники Хаджимбы

19:52 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРауль Хаджимба
Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Сторонники президента Абхазии Хаджимбы собрались на митинг в центре Сухума, президент выступил с обращением, передаёт корреспондент РИА Новости.
Во вторник около тысячи сторонников оппозиционной партии "Амцахара", руководитель которой Алхас Квициния проиграл во втором туре президентских выборов, собрались в сквере у офиса партии на акцию протеста из-за признания ЦИК итогов выборов. Митингующие требуют отменить решение о победе Хаджимбы. Ранее Квициния заявил, что в среду подаст иск в Верховный суд с этим требованием.
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Около 2 тысяч сторонников главы реуспблики собрались у здания администрации президента. Хаджимба выступил перед участниками акции с речью, назвав требования оппозиции об отмене итогов выборов "абсурдом" и призвал вернуть ситуацию в законное русло. Митинг охраняет большое число военных и милиционеров.
Глава государства назвал митинг оппозиции "давлением на суд". "Давление на суд не должны оказывать ни мы, ни они", - заявил президент. Также его сторонники зачитали поздравительную телеграмму российского лидера Владимира Путина в адрес Хаджимбы.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
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