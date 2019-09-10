В центре Сухума собрались сторонники Хаджимбы

СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Сторонники президента Абхазии Хаджимбы собрались на митинг в центре Сухума, президент выступил с обращением, передаёт корреспондент РИА Новости.

Во вторник около тысячи сторонников оппозиционной партии "Амцахара", руководитель которой Алхас Квициния проиграл во втором туре президентских выборов, собрались в сквере у офиса партии на акцию протеста из-за признания ЦИК итогов выборов. Митингующие требуют отменить решение о победе Хаджимбы. Ранее Квициния заявил, что в среду подаст иск в Верховный суд с этим требованием.

Около 2 тысяч сторонников главы реуспблики собрались у здания администрации президента. Хаджимба выступил перед участниками акции с речью, назвав требования оппозиции об отмене итогов выборов "абсурдом" и призвал вернуть ситуацию в законное русло. Митинг охраняет большое число военных и милиционеров.

Глава государства назвал митинг оппозиции "давлением на суд". "Давление на суд не должны оказывать ни мы, ни они", - заявил президент. Также его сторонники зачитали поздравительную телеграмму российского лидера Владимира Путина в адрес Хаджимбы.