В Большом театре начинается фестиваль современного танца DanceInversion

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Международный фестиваль современного танца DanceInversion открывается во вторник на Новой сцене Большого театра показом балета "Весна священная" китайской компании современного танца "Павлин", сообщила художественный руководитель и продюсер фестиваля Ирина Черномурова.

"Чрезвычайно важно для нас показать новую завораживающе красивую версию "Весны священной" в исполнении китайской компании "Павлин" в постановке ее лидера Ян Липин, замечательной танцовщицы и хореографа", - сказала Черномурова на пресс-конференции, предваряющей открытие балетного форума.

"Двадцать лет назад это был очень скромный фестиваль, когда мы зачинали его вместе с нашими американскими коллегами. Но и тогда было ясно, что это очень важное событие", - добавил гендиректор ГАБТа Владимир Урин, отметив, что сейчас фестиваль абсолютно самостоятельный, и "Большой театр только подставляет ему свое организационное плечо".

В новом зрелищном спектакле, сочетающем современную хореографию и традиционный китайский танец, музыку Игоря Стравинского и тибетские интонации в аранжировке композитора Хэ Сюнтхень, хореограф переосмысливает языческое ритуальное жертвоприношение сквозь азиатскую эстетику и философию.

"Балет, который мы представляем, "Весна священная", создан Игорем Стравинским. Нам было очень приятно приехать на его родину – великую страну великого искусства… Мы очень хорошо понимаем и чувствуем музыку Стравинского, и в этой работе нам хотелось показать свое восточное понимание этого произведения и привнести в этот балет свой восточный колорит", - сказала в свою очередь Ян Липин.

"Нашей основной миссией всегда оставалось открытие для отечественной публики новых имен и новых направлений танцевального искусства. Этому наш юбилейный фестиваль остается верен", - заключила Черномурова.

На DanceInversion впервые выступит труппа Омара Ражеха из Ливана со спектаклем "Минарет", Национальный театр оперы и балета Норвегии приедет с балетом по мотивам пьесы Ибсена "Гедда Габлер" в хореографии Марит Моум Ауне, Компания Кукай Танец из Испании представит спектакль "Оскара" в хореографии Маркоса Морау.

Гостем и участником фестиваля станет всемирно известный балет Лионской оперы, который представит работу бельгийского хореографического тандема Peeping Tom. Приедет друг фестиваля Пол Лайфут и коллектив NDT с эксклюзивными работами Кристал Пайт и Марко Гёке.

Танцовщик и хореограф Акрам Хан представит свою новую работу – "Перехитрить дьявола". Также будет представлена московская премьера спектакля "Автобиография" Уэйна МакГрегора в исполнении его компании. Эта работа завершит 20-й юбилейный фестиваль DanceInversion показом 2 и 3 ноября на Новой сцене Большого театра.