Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T19:48Z
https://ria.ru/20190910/1558545779.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152176/71/1521767183_0:0:5568:3132_1036x0_80_0_0_1472654d033ce833d0e10f94864df6d7.jpg
РИА Новости
Культура

В Большом театре начинается фестиваль современного танца DanceInversion

19:48 10.09.2019
653
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Государственного академического Большого театра России в Москве
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Международный фестиваль современного танца DanceInversion открывается во вторник на Новой сцене Большого театра показом балета "Весна священная" китайской компании современного танца "Павлин", сообщила художественный руководитель и продюсер фестиваля Ирина Черномурова.
"Чрезвычайно важно для нас показать новую завораживающе красивую версию "Весны священной" в исполнении китайской компании "Павлин" в постановке ее лидера Ян Липин, замечательной танцовщицы и хореографа", - сказала Черномурова на пресс-конференции, предваряющей открытие балетного форума.
"Двадцать лет назад это был очень скромный фестиваль, когда мы зачинали его вместе с нашими американскими коллегами. Но и тогда было ясно, что это очень важное событие", - добавил гендиректор ГАБТа Владимир Урин, отметив, что сейчас фестиваль абсолютно самостоятельный, и "Большой театр только подставляет ему свое организационное плечо".
В новом зрелищном спектакле, сочетающем современную хореографию и традиционный китайский танец, музыку Игоря Стравинского и тибетские интонации в аранжировке композитора Хэ Сюнтхень, хореограф переосмысливает языческое ритуальное жертвоприношение сквозь азиатскую эстетику и философию.
"Балет, который мы представляем, "Весна священная", создан Игорем Стравинским. Нам было очень приятно приехать на его родину – великую страну великого искусства… Мы очень хорошо понимаем и чувствуем музыку Стравинского, и в этой работе нам хотелось показать свое восточное понимание этого произведения и привнести в этот балет свой восточный колорит", - сказала в свою очередь Ян Липин.
"Нашей основной миссией всегда оставалось открытие для отечественной публики новых имен и новых направлений танцевального искусства. Этому наш юбилейный фестиваль остается верен", - заключила Черномурова.
На DanceInversion впервые выступит труппа Омара Ражеха из Ливана со спектаклем "Минарет", Национальный театр оперы и балета Норвегии приедет с балетом по мотивам пьесы Ибсена "Гедда Габлер" в хореографии Марит Моум Ауне, Компания Кукай Танец из Испании представит спектакль "Оскара" в хореографии Маркоса Морау.
Гостем и участником фестиваля станет всемирно известный балет Лионской оперы, который представит работу бельгийского хореографического тандема Peeping Tom. Приедет друг фестиваля Пол Лайфут и коллектив NDT с эксклюзивными работами Кристал Пайт и Марко Гёке.
Танцовщик и хореограф Акрам Хан представит свою новую работу – "Перехитрить дьявола". Также будет представлена московская премьера спектакля "Автобиография" Уэйна МакГрегора в исполнении его компании. Эта работа завершит 20-й юбилейный фестиваль DanceInversion показом 2 и 3 ноября на Новой сцене Большого театра.
Спектакли фестиваля пройдут в ГАБТе, Музыкальном театре, "Геликон-опере", Театре Наций и РАМТе.
Балетмейстера-постановщик спектакля Лебединое озеро Михаил Мессерер во время репетиции Новосибирского театра балета в Большом театре в Москве
5 августа, 08:00Культура
"Лебединое озеро" со спецэффектами. Новосибирский балет в Большом театре
100001
КультураТеатрБалетНовости культурыВладимир УринБольшой театрИгорь Стравинский
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Посол РФ рассказал, почему россияне стали чаще погибать на отдыхе в Турции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Роман Бруннер
"Забил битой пьяного рабочего": как депутат "наводил порядок" в своем селе
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
"Связи уже не помогут". Киев решил покарать гонителя Украинской церкви
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
10:32В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
10:30"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
10:29Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
Лента новостейМолния