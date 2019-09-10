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РИА Новости
Культура

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее гибели

19:48 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Элина Быстрицкая
Актриса Элина Быстрицкая
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Друзья народной артистки СССР Элины Быстрицкой обратились в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства ее гибели, рассказала "Звезде" продюсер и подруга актрисы Ксения Рубцова.
"Было несколько заявлений по этому поводу в СК от близких друзей Элины Авраамовны. Это 20 человек - инициативная группа во главе с крестным актрисы Сергеем Залесским. Это уважаемые люди - народные артисты Советского Союза, народные артисты России", - заявила она.
Актриса Элина Быстрицкая
26 апреля, 15:43Радио
Императрица на сцене и казачка в кино: ушла Элина Быстрицкая"Икона Малого театра", "украшение кинематографа", "царица" – так в российской кинотеатральной среде называли Элину Быстрицкую. 26 апреля знаменитая актриса умерла в Москве в возрасте 91 года.
Рубцова "на сто процентов уверена", что семья Быстрицкой могла заморить артистку голодом. По ее словам, аналогичного мнения придерживаются "многие близкие актрисы".
Адвокат Рубцовой Мирон Дауди утверждает, что СК возбудил дело после обращения друзей Быстрицкой.
Автор документа, крестный Быстрицкой Сергей Залесский также подтвердил "Звезде" факт обращения в Следственный комитет. Телеканал опубликовал фотографию его заявления на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.
Актриса Элина Быстрицкая в роли Анфисы Ниловны Хлестовой в сцене из спектакля Горе от ума
26 апреля, 18:44Радио
Житинкин рассказал о последней роли БыстрицкойУшла из жизни Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. В эфире радио Sputnik о работе с блистательной актрисой и общении с ней вспоминает народный артист России, режиссер Андрей Житинкин.
"Мы в письме не требовали ответа, просто обозначили наше беспокойство и если СК сочтет необходимым, то проверку проведет", - объяснил он.
В свою очередь, адвокат сестры Быстрицкой Анастасия Расторгуева в комментарии телеканалу "360" назвала данную инициативу бредом.
"Директора Быстрицкой сейчас обвиняют в мошенничестве на сумму приблизительно 40 миллионов рублей. Вот, наверное, она всячески и пытается избежать грозящего наказания", - заявила она.
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая
26 апреля, 11:47РИА Новости
Биография Элины Быстрицкой
Расторгуева убеждена, что Рубцова недовольна тем, что сестра актрисы получила ее наследство.
"Вот уже начала придумывать, что 90-летнего человека кто-то довел до смерти", - возмутилась она.
Элина Быстрицкая умерла в апреле на 92-м году жизни после длительной болезни. Актриса скончалась в реанимации одной из столичных больниц.
Королева сцены и лучшая Аксинья всех времен Элина Быстрицкая
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после тяжелой болезни. Прощание с актрисой запланировано на понедельник и пройдет в Малом театре.

Актеры Вениамин Смехов и Элина Быстрицкая
1 из 14

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после тяжелой болезни. Прощание с актрисой запланировано на понедельник и пройдет в Малом театре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Быстрицкая, с которой мечтали работать зарубежные кинематографисты, снималась не так много, но все ее работы были штучными.

Элина Быстрицкая в фильме Николай Бауман
2 из 14

Быстрицкая, с которой мечтали работать зарубежные кинематографисты, снималась не так много, но все ее работы были штучными.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денисенко

Актрисе везло на режиссеров, она играла в фильмах Фридриха Эрмлера, Абрама Роома, Сергея Герасимова, Георгия Натансона.

Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, режиссер-постановщик Дмитрий Кознов (в центре) и заслуженная артистка РСФСР Элина Быстрицкая (справа) во время репетиции в Московской студии цветного телевидения
3 из 14

Актрисе везло на режиссеров, она играла в фильмах Фридриха Эрмлера, Абрама Роома, Сергея Герасимова, Георгия Натансона.

© РИА Новости / Денисенко
© РИА Новости / В. Кузин

В памяти зрителей Элина Быстрицкая останется несравненной Аксиньей из "Тихого Дона". Кстати, актрису на эту роль утвердил сам автор романа Михаил Шолохов.

Кадр из художественного фильма Тихий Дон. В главных ролях актеры Элина Быстрицкая и Петр Глебов
4 из 14

В памяти зрителей Элина Быстрицкая останется несравненной Аксиньей из "Тихого Дона". Кстати, актрису на эту роль утвердил сам автор романа Михаил Шолохов.

© РИА Новости / В. Кузин
© РИА Новости / Михаил Озерский

С 1978 года Элина Быстрицкая преподавала актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе.

Советская актриса Элина Быстрицкая и актриса из Франции Николь Курсель беседуют на приеме в день открытия Первого Московского международного кинофестиваля
5 из 14

С 1978 года Элина Быстрицкая преподавала актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Галина Кмит

В последнее десятилетие жизни Быстрицкая выступала и как певица, в ее репертуаре было несколько программ.

Актриса театра и кино Элина Быстрицкая
6 из 14

В последнее десятилетие жизни Быстрицкая выступала и как певица, в ее репертуаре было несколько программ.

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин вручает Элине Быстрицкой орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Президент России Владимир Путин наградил актрису Малого театра Элину Быстрицкую орденом За заслуги перед Отечеством I степени
7 из 14

Президент России Владимир Путин вручает Элине Быстрицкой орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости

В Москве появится мемориальная табличка в память Элине Быстрицкой.

Элина Быстрицкая в роли Кайтановой и Михаил Ульянов в роли Кайтанова в фильме Добровольцы (режиссер Юрий Егоров)
8 из 14

В Москве появится мемориальная табличка в память Элине Быстрицкой.

© РИА Новости
© РИА Новости / Василий Малышев

"Ушла настоящая звезда. Звезда, которая не где-то там светила далеко, это была звезда, которая всегда думала о людях, которая всегда готова была помочь", — сказал РИА Новости художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Элина Быстрицкая, народная артистка РСФСР
9 из 14

"Ушла настоящая звезда. Звезда, которая не где-то там светила далеко, это была звезда, которая всегда думала о людях, которая всегда готова была помочь", — сказал РИА Новости художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

© РИА Новости / Василий Малышев
© РИА Новости / Мирослав Муразов

"Она была королевой прославленной сцены, актрисой, у которой была действительно царственная осанка и царственные манеры, она была уникальная, как уникальны все большие таланты", — отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.

Актриса Академического Малого театра Элина Быстрицкая в роли Юлии Филипповны в спектакле Дачники по пьесе Максима Горького
10 из 14

"Она была королевой прославленной сцены, актрисой, у которой была действительно царственная осанка и царственные манеры, она была уникальная, как уникальны все большие таланты", — отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Мирослав Муразов
© РИА Новости / Галина Кмит

"Я неоднократно говорил, что Элина Авраамовна — лучшая Аксинья всех времен и народов. И я считаю, что и в кино, и в театре она создала идеальный образ русской женщины..." — подчеркнул председатель СТД Александр Калягин.

Актриса театра и кино Элина Быстрицкая у себя дома
11 из 14

"Я неоднократно говорил, что Элина Авраамовна — лучшая Аксинья всех времен и народов. И я считаю, что и в кино, и в театре она создала идеальный образ русской женщины..." — подчеркнул председатель СТД Александр Калягин.

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Владимир Родионов

"Она была не просто актриса, она была общественным деятелем. Я встречалась с ней на собраниях, она участвовала в заседаниях каких-то, ее мнение выслушивали", — заметила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Президент РФ Борис Ельцин и актриса Элина Быстрицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле
12 из 14

"Она была не просто актриса, она была общественным деятелем. Я встречалась с ней на собраниях, она участвовала в заседаниях каких-то, ее мнение выслушивали", — заметила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Есть такие люди — знаки". "Когда такой человек уходит, мы понимаем, что время кончается", — сказал
о Быстрицкой режиссер и первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.

Элина Быстрицкая в спектакле Горе от ума
13 из 14

"Есть такие люди — знаки". "Когда такой человек уходит, мы понимаем, что время кончается", — сказал
о Быстрицкой режиссер и первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актриса Элина Быстрицкая.

Актриса Элина Быстрицкая
14 из 14

Актриса Элина Быстрицкая.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после тяжелой болезни. Прощание с актрисой запланировано на понедельник и пройдет в Малом театре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Быстрицкая, с которой мечтали работать зарубежные кинематографисты, снималась не так много, но все ее работы были штучными.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 14

Актрисе везло на режиссеров, она играла в фильмах Фридриха Эрмлера, Абрама Роома, Сергея Герасимова, Георгия Натансона.

© РИА Новости / Денисенко
4 из 14

В памяти зрителей Элина Быстрицкая останется несравненной Аксиньей из "Тихого Дона". Кстати, актрису на эту роль утвердил сам автор романа Михаил Шолохов.

© РИА Новости / В. Кузин
5 из 14

С 1978 года Элина Быстрицкая преподавала актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе.

© РИА Новости / Михаил Озерский
6 из 14

В последнее десятилетие жизни Быстрицкая выступала и как певица, в ее репертуаре было несколько программ.

© РИА Новости / Галина Кмит
7 из 14

Президент России Владимир Путин вручает Элине Быстрицкой орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
8 из 14

В Москве появится мемориальная табличка в память Элине Быстрицкой.

© РИА Новости
9 из 14

"Ушла настоящая звезда. Звезда, которая не где-то там светила далеко, это была звезда, которая всегда думала о людях, которая всегда готова была помочь", — сказал РИА Новости художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

© РИА Новости / Василий Малышев
10 из 14

"Она была королевой прославленной сцены, актрисой, у которой была действительно царственная осанка и царственные манеры, она была уникальная, как уникальны все большие таланты", — отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Мирослав Муразов
11 из 14

"Я неоднократно говорил, что Элина Авраамовна — лучшая Аксинья всех времен и народов. И я считаю, что и в кино, и в театре она создала идеальный образ русской женщины..." — подчеркнул председатель СТД Александр Калягин.

© РИА Новости / Галина Кмит
12 из 14

"Она была не просто актриса, она была общественным деятелем. Я встречалась с ней на собраниях, она участвовала в заседаниях каких-то, ее мнение выслушивали", — заметила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
13 из 14

"Есть такие люди — знаки". "Когда такой человек уходит, мы понимаем, что время кончается", — сказал
о Быстрицкой режиссер и первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 14

Актриса Элина Быстрицкая.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
189116585
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КультураУмерла Элина БыстрицкаяЭлина БыстрицкаяРоссия
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