Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее гибели

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после тяжелой болезни. Прощание с актрисой запланировано на понедельник и пройдет в Малом театре.
Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после тяжелой болезни. Прощание с актрисой запланировано на понедельник и пройдет в Малом театре.
Быстрицкая, с которой мечтали работать зарубежные кинематографисты, снималась не так много, но все ее работы были штучными.
Быстрицкая, с которой мечтали работать зарубежные кинематографисты, снималась не так много, но все ее работы были штучными.
Актрисе везло на режиссеров, она играла в фильмах Фридриха Эрмлера, Абрама Роома, Сергея Герасимова, Георгия Натансона.
Актрисе везло на режиссеров, она играла в фильмах Фридриха Эрмлера, Абрама Роома, Сергея Герасимова, Георгия Натансона.
В памяти зрителей Элина Быстрицкая останется несравненной Аксиньей из "Тихого Дона". Кстати, актрису на эту роль утвердил сам автор романа Михаил Шолохов.
В памяти зрителей Элина Быстрицкая останется несравненной Аксиньей из "Тихого Дона". Кстати, актрису на эту роль утвердил сам автор романа Михаил Шолохов.
С 1978 года Элина Быстрицкая преподавала актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе.
С 1978 года Элина Быстрицкая преподавала актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе.
В последнее десятилетие жизни Быстрицкая выступала и как певица, в ее репертуаре было несколько программ.
В последнее десятилетие жизни Быстрицкая выступала и как певица, в ее репертуаре было несколько программ.
Президент России Владимир Путин вручает Элине Быстрицкой орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Президент России Владимир Путин вручает Элине Быстрицкой орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
"Ушла настоящая звезда. Звезда, которая не где-то там светила далеко, это была звезда, которая всегда думала о людях, которая всегда готова была помочь", — сказал РИА Новости художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.
"Ушла настоящая звезда. Звезда, которая не где-то там светила далеко, это была звезда, которая всегда думала о людях, которая всегда готова была помочь", — сказал РИА Новости художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.
"Она была королевой прославленной сцены, актрисой, у которой была действительно царственная осанка и царственные манеры, она была уникальная, как уникальны все большие таланты", — отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.
"Она была королевой прославленной сцены, актрисой, у которой была действительно царственная осанка и царственные манеры, она была уникальная, как уникальны все большие таланты", — отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.
"Я неоднократно говорил, что Элина Авраамовна — лучшая Аксинья всех времен и народов. И я считаю, что и в кино, и в театре она создала идеальный образ русской женщины..." — подчеркнул председатель СТД Александр Калягин.
"Я неоднократно говорил, что Элина Авраамовна — лучшая Аксинья всех времен и народов. И я считаю, что и в кино, и в театре она создала идеальный образ русской женщины..." — подчеркнул председатель СТД Александр Калягин.
"Она была не просто актриса, она была общественным деятелем. Я встречалась с ней на собраниях, она участвовала в заседаниях каких-то, ее мнение выслушивали", — заметила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
"Она была не просто актриса, она была общественным деятелем. Я встречалась с ней на собраниях, она участвовала в заседаниях каких-то, ее мнение выслушивали", — заметила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
"Есть такие люди — знаки". "Когда такой человек уходит, мы понимаем, что время кончается", — сказал
о Быстрицкой режиссер и первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.
"Есть такие люди — знаки". "Когда такой человек уходит, мы понимаем, что время кончается", — сказал
о Быстрицкой режиссер и первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.
Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после тяжелой болезни. Прощание с актрисой запланировано на понедельник и пройдет в Малом театре.
Быстрицкая, с которой мечтали работать зарубежные кинематографисты, снималась не так много, но все ее работы были штучными.
Актрисе везло на режиссеров, она играла в фильмах Фридриха Эрмлера, Абрама Роома, Сергея Герасимова, Георгия Натансона.
В памяти зрителей Элина Быстрицкая останется несравненной Аксиньей из "Тихого Дона". Кстати, актрису на эту роль утвердил сам автор романа Михаил Шолохов.
С 1978 года Элина Быстрицкая преподавала актерское мастерство в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе.
В последнее десятилетие жизни Быстрицкая выступала и как певица, в ее репертуаре было несколько программ.
Президент России Владимир Путин вручает Элине Быстрицкой орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
"Ушла настоящая звезда. Звезда, которая не где-то там светила далеко, это была звезда, которая всегда думала о людях, которая всегда готова была помочь", — сказал РИА Новости художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.
"Она была королевой прославленной сцены, актрисой, у которой была действительно царственная осанка и царственные манеры, она была уникальная, как уникальны все большие таланты", — отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.
"Я неоднократно говорил, что Элина Авраамовна — лучшая Аксинья всех времен и народов. И я считаю, что и в кино, и в театре она создала идеальный образ русской женщины..." — подчеркнул председатель СТД Александр Калягин.
"Она была не просто актриса, она была общественным деятелем. Я встречалась с ней на собраниях, она участвовала в заседаниях каких-то, ее мнение выслушивали", — заметила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
"Есть такие люди — знаки". "Когда такой человек уходит, мы понимаем, что время кончается", — сказал
о Быстрицкой режиссер и первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.