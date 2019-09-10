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РИА Новости

Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину

19:47 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о том, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
"С большой вероятностью эта программа ("сделка века" президента США Дональда Трампа) будет предъявлена сразу после выборов через несколько дней, может быть, сразу после выборов. И это ставит перед нами серьезный вызов, это дает нам большую возможность. Эта возможность исторического плана. Возможность одновременно распространить израильское законодательство на еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии (территория Западного берега реки Иордан) и другие участки, которые связаны с нашей историей, культурой и нашим будущим", – заявил премьер-министр в ходе специального телевизионного обращения.
Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять уже сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в Кнессет 22 созыва, которые пройдут 17 сентября.
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"Но есть одно место, на которое можно распространить израильский суверенитет сразу после выборов, если мы получим от вас, граждане Израиля, прямой мандат на эти действия… Сегодня я сообщаю о моем намерении с созданием нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря", - сказал Нетаньяху.
"Это будет первый шаг, если я получу ваше доверие. Почему для нас это очень важно – потому что это восточная граница государства Израиль вместе с Голанскими высотами, над которыми президент Трамп признал наш суверенитет. Это наш охранный пояс. Это наша восточная охранная стена, которая нам гарантирует, что мы никогда не вернемся к тому, чтобы быть страной толщиной в несколько километров. Поэтому наша армия должна находиться на всей Иорданской долине", - пояснил израильский премьер.
Аналогичное заявление Нетаньяху сделал 1 сентября, выступая перед школьниками поселения Элькана на Западном берегу реки Иордан в честь начала нового учебного года. Тогда с критикой этого намерения выступили не только власти Палестинской автономии, но и израильские политики, в том числе Яир Лапид из оппозиционной партии "Кахоль Лаван" и Тамар Зандберг из партии Мерец.
Подобные заявления Биньямин Нетаньяху делал и за несколько дней до прошлых выборов в Кнессет, в апреле этого года.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля, ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще раздаются голоса о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Палестина, Древняя Земля Израиля, часть из которой временно оккупирована арабами.
10 сентября, 21:23
ДПДубль Пусто
73000519
Евреи на территории Древнего Израиля жили всегда и это общеизвестный факт, который никто не пытается даже оспаривать.
10 сентября, 21:50
ДПДубль Пусто
52000115
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