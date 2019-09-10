Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник вечером обстреляли окраины Донецка, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня в 18.40 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли гранатометный огонь со стороны Красногоровки в направлении Старомихайловки. В результате обстрела ранения получили жители поселка Старомихайловка – мужчина и женщина", - заявил представитель ведомства.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru