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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

19:46 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник вечером обстреляли окраины Донецка, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня в 18.40 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли гранатометный огонь со стороны Красногоровки в направлении Старомихайловки. В результате обстрела ранения получили жители поселка Старомихайловка – мужчина и женщина", - заявил представитель ведомства.
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