"Паранойя у человека": в Госдуме ответили на планы Сенцова вернуться в Крым

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал маразмом заявление Олега Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танках".

Ранее Сенцов, отвечая на вопрос украинских журналистов, заявил, что готов вернуться в Донбасс и на российский полуостров "только на танках". При этом он призвал не воспринимать его слова буквально.

"Паранойя у человека, человек хочет каким-то образом о себе напомнить, чтобы о нем говорили, о его заявлениях. Ну как можно оценивать глупость, которую говорит какой-то человек", - цитирует Чепу телеканал "360".

Он добавил, что относится к Сенцову как к "больному человеку с дурацким заявлением".

Высказывание Сенцова вызвало бурную критику российских политиков. Замглавы крымского парламента в ответ предложил ему вернуться в Крым в автозаке. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Сенцову даже не стоит пытаться этого делать, поскольку "ни один танк мира не поможет".

Седьмого сентября Россия и Украина провели историческую акцию по одновременному освобождению заключенных по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны был Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.