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РИА Новости

"Паранойя у человека": в Госдуме ответили на планы Сенцова вернуться в Крым

19:46 10.09.2019 (обновлено: 22:25 10.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал маразмом заявление Олега Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танках".
Ранее Сенцов, отвечая на вопрос украинских журналистов, заявил, что готов вернуться в Донбасс и на российский полуостров "только на танках". При этом он призвал не воспринимать его слова буквально.
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Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
"Паранойя у человека, человек хочет каким-то образом о себе напомнить, чтобы о нем говорили, о его заявлениях. Ну как можно оценивать глупость, которую говорит какой-то человек", - цитирует Чепу телеканал "360".
Он добавил, что относится к Сенцову как к "больному человеку с дурацким заявлением".
Высказывание Сенцова вызвало бурную критику российских политиков. Замглавы крымского парламента в ответ предложил ему вернуться в Крым в автозаке. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Сенцову даже не стоит пытаться этого делать, поскольку "ни один танк мира не поможет".
Седьмого сентября Россия и Украина провели историческую акцию по одновременному освобождению заключенных по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны был Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.
По словам Владимира Путина и Владимира Зеленского, этот шаг играет важную роль на пути к нормализации отношений Москвы и Киева.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
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