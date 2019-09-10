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РИА Новости

Житель Удмуртии заплатит штраф за жестокое убийство собаки на глазах детей

19:18 10.09.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
УФА, 10 сен - РИА Новости. Суд в Удмуртии приговорил к штрафу в размере пяти тысяч рублей жителя села, который жестоко убил собаку на глазах двух маленьких детей, сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного органа, инцидент произошел еще летом во дворе частного дома в деревне Удмуртские Ключи Глазовского района: в присутствии двух малолетних детей местный житель поймал собаку и задушил животное металлической проволокой.
По факту жестокого обращения с животным было заведено уголовное дело.
"Постановлением Глазовского районного суда подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей, судебный акт в законную силу не вступил", - говорится в сообщении ведомства.
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