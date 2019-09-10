Житель Удмуртии заплатит штраф за жестокое убийство собаки на глазах детей

УФА, 10 сен - РИА Новости. Суд в Удмуртии приговорил к штрафу в размере пяти тысяч рублей жителя села, который жестоко убил собаку на глазах двух маленьких детей, сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного органа, инцидент произошел еще летом во дворе частного дома в деревне Удмуртские Ключи Глазовского района: в присутствии двух малолетних детей местный житель поймал собаку и задушил животное металлической проволокой.

По факту жестокого обращения с животным было заведено уголовное дело.