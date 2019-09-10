В Нижегородской области горит склад на площади десять тысяч "квадратов"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, по предварительным данным, составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне "Кудьминская" поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник.

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"Горит складское помещение, предназначенное для хранения масла. Предвариетельная площадь пожара – 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в районной Единой диспетчерской службе, сообщение о возгорании поступило после 18 часов. "Горит склад горюче-смазочных материалов. Других подробностей не знаем, информации о пострадавших не имеется", - сказали в ЕДДС.