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РИА Новости

В Нижегородской области горит склад на площади десять тысяч "квадратов"

19:16 10.09.2019 (обновлено: 21:47 10.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, по предварительным данным, составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне "Кудьминская" поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник.
"Горит складское помещение, предназначенное для хранения масла. Предвариетельная площадь пожара – 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в районной Единой диспетчерской службе, сообщение о возгорании поступило после 18 часов. "Горит склад горюче-смазочных материалов. Других подробностей не знаем, информации о пострадавших не имеется", - сказали в ЕДДС.
В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что горят два склада - один кирпичный, второй - металлический, а также два административных здания - одно- и двухэтажное, три автомобиля и бочки с маслом. К тушению привлечены 96 человек и 26 единиц техники.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
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