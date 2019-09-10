Суд заочно арестовал Дмитрия Ананьева по делу о растрате

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, которого вместе со старшим братом Алексеем обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Дмитрия Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — огласила решение судья Юлия Сафина.
Арест вступит в силу, если Ананьева выдадут России из-за рубежа или же задержат на территории РФ. Ранее суд заочно избрал меру пресечения и его брату.
Оба бизнесмена обвиняются по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере", им грозит до десяти лет колонии. В начале сентября Ананьевых объявили в федеральный, а через несколько дней и в международный розыск.
Как заявил следователь в ходе заседания, Ананьевы в составе организованной группы растратили имущество ПСБ на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов в пользу компании Promsvyaz Capital B.V., конечным бенефициаром которой является Алексей Ананьев. В качестве потерпевшего по делу признан Промсвязьбанк, заявивший о преступлении в правоохранительные органы еще в прошлом году. В банке считают, до введения временной администрации из кредитного учреждения было похищено 102 миллиарда рублей. Его представитель в суде поддержал ходатайство следствия.
Следователи также отмечали, что по факту хищения средств из Промсвязьбанка в отношении "неустановленных лиц" возбуждено дело об отмывании преступных доходов. Статус в данном деле Ананьевых пока неясен.
Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов. В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.
Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.
Новые владельцы Промсвязьбанка через суд потребовали от братьев Ананьевых вернуть 282 миллиарда рублей, которые, по мнению истцов, структура потеряла по вине банкиров. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.
Вчера, 14:52РИА НовостиБратья Ананьевы скрылись за границей