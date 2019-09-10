Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Приключенческий боевик студии Disney "Джон Картер" (2012 год) стал самой провальной картиной в истории современного кинематографа, . Приключенческий боевик студии Disney "Джон Картер" (2012 год) стал самой провальной картиной в истории современного кинематографа, сообщает THR.

Научно-фантастический экшн режиссера Эндрю Стэнтона об американском военном Джоне Картере, которому пришлось сражаться за свободу народов Марса, стоил создателям более 363,7 миллиона долларов, с учетом маркетинга. Но заработал в мировом в прокате всего 284 миллиона долларов.

Создатели пытались уменьшить убытки, и после различных вычетов и списаний финансовые потери составили 136,6 миллиона долларов.