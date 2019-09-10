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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"

18:57 10.09.2019
79354
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
Ранее Сенцов заявил украинским СМИ, что вернется на российский полуостров или в Донбасс "только на танках", призвав не воспринимать его буквально.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Вчера, 15:56Освобождение задержанных россиян и украинцев
Канделаки возмутили слова Сенцова о "возвращении в Крым на танке"
"О.Сенцов, простой режиссер", - иронично прокомментировал его слова журналист в телеграм-канале.
Заявление Сенцова также раскритиковали российские политики. Так, например, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что "ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться", а первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил Сенцову вернуться на полуостров в автозаке.
Седьмого сентября Россия и Украина провели историческую акцию по одновременному освобождению заключенных по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны был Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили, что произошедшее стало важным шагом на пути улучшения отношений Москвы и Киева.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
7 сентября, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
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Освобождение задержанных россиян и украинцевОлег СенцовСоловьев Владимир (журналист)РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Прикольно Сенцов потролил улей жужащих
10 сентября, 20:03
Ника Гавриш
285003138
Выпустили? Теперь будем реагировать, комментировать, сожалеть и выражать озабоченность!
10 сентября, 19:39
С Сергей Кудасов
681405422
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