Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"

Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

Ранее Сенцов заявил украинским СМИ, что вернется на российский полуостров или в Донбасс "только на танках", призвав не воспринимать его буквально.

"О.Сенцов, простой режиссер", - иронично прокомментировал его слова журналист в телеграм-канале.

Заявление Сенцова также раскритиковали российские политики. Так, например, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что "ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться", а первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил Сенцову вернуться на полуостров в автозаке.

Седьмого сентября Россия и Украина провели историческую акцию по одновременному освобождению заключенных по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны был Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.