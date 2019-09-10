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РИА Новости

В Нижегородской области загорелся склад для хранения масла

18:55 10.09.2019 (обновлено: 21:46 10.09.2019)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Ангар, предназначенный для хранения масла, горит в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"Горит складское помещение, размер уточняется. Предположительно, склад предназначен для хранения масла (объем, предположительно, 500 тонн)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация оперативная и подлежит уточнению.
Как сообщили РИА Новости в районной единой диспетчерской службе, сообщение о возгорании поступило после 18.00. "Горит склад горюче-смазочных материалов. Других подробностей не знаем, информации о пострадавших не имеется", - сказали в ЕДДС.
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Нижегородская областьПроисшествия
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