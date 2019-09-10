В Нижегородской области загорелся склад для хранения масла

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Ангар, предназначенный для хранения масла, горит в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как сообщили РИА Новости в районной единой диспетчерской службе, сообщение о возгорании поступило после 18.00. "Горит склад горюче-смазочных материалов. Других подробностей не знаем, информации о пострадавших не имеется", - сказали в ЕДДС.