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РИА Новости

Медведчук назвал закон об импичменте президента на Украине пиар-ходом

18:55 10.09.2019 (обновлено: 19:00 10.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что закон об импичменте президента на Украине, который приняла Верховная рада во вторник, нужен только новым властям страны в качестве пиар-хода.
Верховная рада Украины во вторник приняла предложенный президентом закон о процедуре импичмента главы государства. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов. 6 июля 2019
Вчера, 13:24Сказано в эфире
Политик: закон Украины об импичменте – это "удачный вброс"Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины. В эфире радио Sputnik свое отношение к документу высказал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Да, действительно, был принят закон, так называемый, об импичменте президента… Весь этот законопроект – это только название. Это очередной пиар-ход сегодняшней власти. И мне очень не хочется без оснований, без аргументов критиковать эту власть", - сказал Медведчук во вторник в эфире телеканала "112.Украина".
Он подчеркнул, что жители Украины ждали от Зеленского снятия не только с депутатов неприкосновенности, но еще с судей и президента. Медведчук отметил, что механизм импичмента президента действовал бы и без принятия закона, так как эта процедура подробно прописана в разделе закона о регламенте.
"Возникает вопрос: а зачем сегодня нужен закон об импичменте президента, если он не отвечает на пожелания людей о снятии неприкосновенности, зачем он нужен, если нормы урегулированы? Он нужен только для пиар-хода сегодняшней власти. Именно как пир-ход его рассмотрели за 20 или 28 минут и приняли, причем приняли с нарушением закона о регламенте и нарушением конституции", - подытожил депутат.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 12:22РИА Новости
Депутат от "Слуги народа" оценил закон об импичменте президента Украины
В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Закон еще должен подписать глава государства.
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Виктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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