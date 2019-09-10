Медведчук назвал закон об импичменте президента на Украине пиар-ходом

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что закон об импичменте президента на Украине, который приняла Верховная рада во вторник, нужен только новым властям страны в качестве пиар-хода.

Верховная рада Украины во вторник приняла предложенный президентом закон о процедуре импичмента главы государства. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.

"Да, действительно, был принят закон, так называемый, об импичменте президента… Весь этот законопроект – это только название. Это очередной пиар-ход сегодняшней власти. И мне очень не хочется без оснований, без аргументов критиковать эту власть", - сказал Медведчук во вторник в эфире телеканала " 112.Украина ".

Он подчеркнул, что жители Украины ждали от Зеленского снятия не только с депутатов неприкосновенности, но еще с судей и президента. Медведчук отметил, что механизм импичмента президента действовал бы и без принятия закона, так как эта процедура подробно прописана в разделе закона о регламенте.

"Возникает вопрос: а зачем сегодня нужен закон об импичменте президента, если он не отвечает на пожелания людей о снятии неприкосновенности, зачем он нужен, если нормы урегулированы? Он нужен только для пиар-хода сегодняшней власти. Именно как пир-ход его рассмотрели за 20 или 28 минут и приняли, причем приняли с нарушением закона о регламенте и нарушением конституции", - подытожил депутат.