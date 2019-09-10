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РИА Новости

В Абхазии милиция взяла под охрану ЦИК из-за митинга оппозиции

18:51 10.09.2019
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© Sputnik / Илона ХварцкияАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Автомобиль МВД Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Милиция взяла под усиленную охрану здание ЦИК Абхазии в центре Сухума из-за митинга оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Частично перекрыт проезд по улице Конфедератов, на которой находится ЦИК. Вход в здание закрыт решетками, дежурят милиционеры.
Выборы президента Абхазии
8 сентября, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
Около тысячи сторонников оппозиционной партии "Амцахара", руководитель которой Алхас Квициния проиграл во втором туре выборов президента, собрались в сквере около офиса партии на акцию протеста из-за признания ЦИК итогов выборов. Митингующие требуют отменить решение о победе действующего президента Рауля Хаджимбы.
Ранее Квициния заявил, что в среду подаст иск в Верховный суд с этим требованием.
На митинге присутствуют ряд известных абхазских политиков, в том числе депутаты парламента Абхазии и экс-кандидаты Квициния и Олег Аршба, занявший третье место в первом туре.
Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Вчера, 16:30РИА Новости
Путин поздравил Хаджимбу с избранием на пост главы Абхазии
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
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