В Абхазии милиция взяла под охрану ЦИК из-за митинга оппозиции

СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Милиция взяла под усиленную охрану здание ЦИК Абхазии в центре Сухума из-за митинга оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.

Частично перекрыт проезд по улице Конфедератов, на которой находится ЦИК. Вход в здание закрыт решетками, дежурят милиционеры.

Около тысячи сторонников оппозиционной партии "Амцахара", руководитель которой Алхас Квициния проиграл во втором туре выборов президента, собрались в сквере около офиса партии на акцию протеста из-за признания ЦИК итогов выборов. Митингующие требуют отменить решение о победе действующего президента Рауля Хаджимбы.

Ранее Квициния заявил, что в среду подаст иск в Верховный суд с этим требованием.

На митинге присутствуют ряд известных абхазских политиков, в том числе депутаты парламента Абхазии и экс-кандидаты Квициния и Олег Аршба, занявший третье место в первом туре.