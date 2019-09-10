В Ульяновской области исколотую вилкой девочку готовят к выписке

САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Двухлетнюю девочку, которую искололи вилкой в Ульяновской области, готовят к выписке из больницы, сообщает во вторник СУСК по региону.

По данным ведомства, ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка пьяный мужчина исколол вилкой 2-летнюю дочь своей сожительницы. Как сообщали в региональном УМВД, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в квартире.

Девочка с многочисленными колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки была госпитализирована в Ульяновскую областную детскую больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), подозреваемый арестован.

Во вторник сотрудники следственного управления навестили девочку в больнице.

"Девочке сняли швы и уже готовят к выписке. Врачи Ульяновской областной детской клинической больницы сделали все возможное, чтобы ребенок как можно скорее вернулся к обычной жизни", - говорится в сообщении.