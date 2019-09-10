Виктор Бут встретится с семьей в американской тюрьме 18-19 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 10 сен - РИА Новости. Семья Виктора Бута проведет первое свидание с ним в американской тюрьме 18-19 сентября, заявила на пресс-конференции в Нью-Йорке супруга россиянина Алла Бут.

"У нас первое свидание - это среда-четверг на следующей неделе. Мы планируем прибыть туда к этому времени", - сказала Алла Бут.

"Как это будет, неизвестно. Со слов Виктора мы должны просто подойти, зайти. А дальше посмотрим", - сказала она.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".