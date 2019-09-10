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РИА Новости

Сторонники Квицинии собираются у офиса его партии в Сухуме

18:27 10.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме. Архивное фото
СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Амцахара", которой руководит Алхас Квициния, проигравший президентские выборы в Абхазии, собираются около офиса политсилы в центре Сухума, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас у офиса партии собралось уже около 200 человек, люди продолжают прибывать. Как пояснили собравшиеся, они требуют "повторных выборов".
Также около офиса партии припарковано большое число машин, которые затрудняют движение по улице Генерала Дбара. Приехал один экипаж полиции.
Ранее партия заявила о своем непризнании итогов выборов президента Абхазии и готовности проводить "многотысячные акции протеста" для отмены решения ЦИК республики о том, что выборы состоялись. Также "Амцахара" призвала власти республики "не нагнетать обстановку".
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
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