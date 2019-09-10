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РИА Новости

Суд заочно арестовал Алексея Ананьева по делу о растрате

18:23 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Ананьев
Алексей Ананьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Ананьев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого вместе с младшим братом Дмитрием обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алексея Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — огласил решение судья Артур Карпов.
Арест вступит в силу, если Ананьева выдадут России из-за рубежа или же задержат на территории РФ.
Оба бизнесмена обвиняются по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере", им грозит до десяти лет колонии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:52РИА Новости
Братья Ананьевы скрылись за границей
Кроме того, как заявил следователь, по факту хищения средств из Промсвязьбанка в отношении "неустановленных лиц" возбуждено дело об отмывании преступных доходов. Статус в данном деле Ананьевых пока неясен.
Как заявил следователь в ходе заседания, Ананьевы в составе организованной группы растратили имущество ПСБ на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов в пользу компании "Промсвязькапитал", конечным бенефициаром которой является Алексей Ананьев.
Защита Алексея Ананьева заявила в суде, что он не скрывается от правосудия, его просто не уведомили о возбуждении уголовного дела должным образом. Адвокаты настаивали на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
В качестве потерпевшего по делу признан Промсвязьбанк, заявивший о преступлении в правоохранительные органы еще в прошлом году. Его представитель в суде поддержал ходатайство следствия.
Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов. В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.
Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.
Новые владельцы Промсвязьбанка через суд потребовали от братьев Ананьевых вернуть 282 миллиарда рублей, которые, по мнению истцов, структура потеряла по вине банкиров. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.
Алексей Ананьев
6 сентября, 16:11РИА Новости
Суд отказал жене Ананьева в снятии ареста с их квартир и машин
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ПромсвязьбанкАлексей АнаньевРоссияПроисшествия
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