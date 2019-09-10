Суд заочно арестовал Алексея Ананьева по делу о растрате

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого вместе с младшим братом Дмитрием обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алексея Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — огласил решение судья Артур Карпов.

Арест вступит в силу, если Ананьева выдадут России из-за рубежа или же задержат на территории РФ.

Оба бизнесмена обвиняются по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере", им грозит до десяти лет колонии.

Кроме того, как заявил следователь, по факту хищения средств из Промсвязьбанка в отношении "неустановленных лиц" возбуждено дело об отмывании преступных доходов. Статус в данном деле Ананьевых пока неясен.

Как заявил следователь в ходе заседания, Ананьевы в составе организованной группы растратили имущество ПСБ на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов в пользу компании "Промсвязькапитал", конечным бенефициаром которой является Алексей Ананьев.

Защита Алексея Ананьева заявила в суде, что он не скрывается от правосудия, его просто не уведомили о возбуждении уголовного дела должным образом. Адвокаты настаивали на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

В качестве потерпевшего по делу признан Промсвязьбанк, заявивший о преступлении в правоохранительные органы еще в прошлом году. Его представитель в суде поддержал ходатайство следствия.

Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов. В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.

Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.