В Ростове-на-Дону пять человек пострадали в ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек были доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля с автобусом в Ростове-на-Дону во вторник, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по Ростовской области.

По его информации, авария произошла на улице 3-я Круговая в районе дома 43.

"Женщина-водитель 1990 года рождения, управляя Peugeot, на перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с автобусом ПАЗ (41 маршрут), в салоне которого находились около 35 пассажиров… На скорой увезли пять человек, четверым была оказана разовая помощь, одному назначено лечение", - сказал собеседник агентства.