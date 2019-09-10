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РИА Новости

В Ростове-на-Дону пять человек пострадали в ДТП с автобусом

18:18 10.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек были доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля с автобусом в Ростове-на-Дону во вторник, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по Ростовской области.
По его информации, авария произошла на улице 3-я Круговая в районе дома 43.
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"Женщина-водитель 1990 года рождения, управляя Peugeot, на перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с автобусом ПАЗ (41 маршрут), в салоне которого находились около 35 пассажиров… На скорой увезли пять человек, четверым была оказана разовая помощь, одному назначено лечение", - сказал собеседник агентства.
Все пять человек, доставленные в больницу, - пассажиры автобуса. Сотрудники полиции организовали проверку.
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ГИБДД МВД РФРостов-на-ДонуПроисшествия
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