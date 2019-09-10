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РИА Новости
Культура

Создатели "Мстителей: Финал" решили снимать фильмы о политике

18:25 10.09.2019
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© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Мстители. Финал"
Кадр из фильма Мстители. Финал
© Marvel Studios Inc. (2019)
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. После блокбастера "Мстители: Финал" с рекордными кассовыми сборами братья Руссо занялись фильмами на общественно-политические темы, сообщает Figaro со ссылкой на их интервью агентству France Presse на Кинофестивале в Торонто.
Первый из них под названием "Мосул" (снят полностью на арабском языке) рассказывает о том, как иракская полицейская группировка пытается вернуть город, захваченный группировкой ИГ*. Картину уже показали в Венеции вне конкурсной программы.
"Мы знали, что такой фильм снять стоит, потому что никто ещё не снимал ничего подобного", - рассказал Энтони Руссо.
Следующей лентой станет "Дакка" (Dhaka) - история похищения в Индии бизнесмена из Бангладеш, а в другом их проекте идет речь о смертельных передозировках наркотиков в Огайо.

"Мы живем в эпоху, когда нас много чего разделяет, и это поощряется. И тут вы или занимаетесь собой, или занимаетесь тем, что происходит в обществе. Мы хотим заниматься тем, что происходит в обществе", - добавил Энтони.

* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.
Кадр из фильма Мстители
25 июля, 21:03Культура
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