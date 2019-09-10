В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"Женщина по неустановленной причине выехала на тротуар на автомобиле KIA и наехала на двух несовершеннолетних 12 и 13 лет. Дети госпитализированы. Водительница не стала скрываться с места происшествия", - рассказали в пресс-службе.
По предварительной информации, женщина не справилась с управлением. Также в пресс-службе добавили, что один ребенок, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии.