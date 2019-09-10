Партия Квицинии намерена провести протесты против признания выборов

СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Оппозиционная партия "Амцахара", которой руководит Алхас Квициния, проигравший выборы в Абхазии, обещает провести "многотысячные акции протеста" для отмены решения ЦИК о признании выборов.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
"Мы заявляем, что не позволим грязными методами и незаконным путем прийти во власть Хаджимбе, будем всеми возможными и приемлемыми методами, вплоть до многотысячных акций протеста, добиваться отмены решения ЦИК и принятия высшим законодательным органом законного конституционного решения", - говорится в заявлении партии в Facebook.