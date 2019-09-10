Партия Квицинии намерена провести протесты против признания выборов

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния на избирательном участке во время голосования на президентских выборах. Архивное фото

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния на избирательном участке во время голосования на президентских выборах

СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Оппозиционная партия "Амцахара", которой руководит Алхас Квициния, проигравший выборы в Абхазии, обещает провести "многотысячные акции протеста" для отмены решения ЦИК о признании выборов.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.