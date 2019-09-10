Избирком Курской области признал выборы губернатора состоявшимися

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Выборы губернатора Курской области, на которых победил врио главы региона Роман Старовойт, признаны состоявшимися и действительными, сообщает облизбирком.

В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил Старовойт, набравший 81,07% голосов.

Во вторник на заседании облизбиркома были официально утверждены результаты прошедших выборов.