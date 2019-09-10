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РИА Новости
Единый день голосования

Избирком Курской области признал выборы губернатора состоявшимися

17:52 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Выборы губернатора Курской области, на которых победил врио главы региона Роман Старовойт, признаны состоявшимися и действительными, сообщает облизбирком.
В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил Старовойт, набравший 81,07% голосов.
Во вторник на заседании облизбиркома были официально утверждены результаты прошедших выборов.
"Выборы губернатора Курской области признаны состоявшимися и действительными. В них приняли участие 41,56% избирателей, включенных в списки для голосования", ‒ цитирует пресс-служба облизбиркома слова председателя комиссии Галины Заики.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
200022
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Единый день голосованияРоман СтаровойтКурская областьПолитика
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