Избирком Курской области признал выборы губернатора состоявшимися

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Выборы губернатора Курской области, на которых победил врио главы региона Роман Старовойт, признаны состоявшимися и действительными, сообщает облизбирком.
В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил Старовойт, набравший 81,07% голосов.
Во вторник на заседании облизбиркома были официально утверждены результаты прошедших выборов.
"Выборы губернатора Курской области признаны состоявшимися и действительными. В них приняли участие 41,56% избирателей, включенных в списки для голосования", ‒ цитирует пресс-служба облизбиркома слова председателя комиссии Галины Заики.