В Москве гостей фестиваля "Круг света" ждут лекции и мастерские

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Лекции и практические мастерские, посвященные новым мультимедийным технологиям и созданию собственного бизнеса, ожидают гостей московского фестиваля "Круг света" в рамках специальной двухдневной образовательной программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hal, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.

"21 и 22 сентября в Центре Digital October пройдёт образовательная программа Московского международного фестиваля "Круг света". Ведущие специалисты по световому дизайну и видеомэппингу, а также художники, архитекторы, сценографы со всего мира поделятся современными тенденциями в области мультимедийных технологий. Двухдневная программа включает в себя 25 лекций-презентаций и панельных дискуссий, 6 практических мастерских", - рассказали в пресс-службе.

Посетить образовательную программу можно, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.

В пресс-службе отметили, что образовательная программа фестиваля будет интересна тем, кто мечтает о создании собственного стартапа. Необходимые знания от идеи проекта до реализации можно получить всего за два дня.

На дискуссиях участники программы обсудят виртуальных инфлюенсеров, цифровую реальность и компьютерные симуляции. Также участники образовательной программы узнают о том, как за один час создать мультимедиа арт-перфоманс и правильно организовать интерактивное пространство.

Кроме того, большой блок программы будет посвящен карьере в сфере цифровых технологий и аудиовизуальном искусстве.