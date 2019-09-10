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РИА Новости
Культура

В Москве гостей фестиваля "Круг света" ждут лекции и мастерские

17:48 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСветовая инсталляция на фасаде Большого театра
Световая инсталляция на фасаде Большого театра
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Световая инсталляция на фасаде Большого театра. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Лекции и практические мастерские, посвященные новым мультимедийным технологиям и созданию собственного бизнеса, ожидают гостей московского фестиваля "Круг света" в рамках специальной двухдневной образовательной программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hal, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.
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"21 и 22 сентября в Центре Digital October пройдёт образовательная программа Московского международного фестиваля "Круг света". Ведущие специалисты по световому дизайну и видеомэппингу, а также художники, архитекторы, сценографы со всего мира поделятся современными тенденциями в области мультимедийных технологий. Двухдневная программа включает в себя 25 лекций-презентаций и панельных дискуссий, 6 практических мастерских", - рассказали в пресс-службе.
Посетить образовательную программу можно, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.
В пресс-службе отметили, что образовательная программа фестиваля будет интересна тем, кто мечтает о создании собственного стартапа. Необходимые знания от идеи проекта до реализации можно получить всего за два дня.
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На дискуссиях участники программы обсудят виртуальных инфлюенсеров, цифровую реальность и компьютерные симуляции. Также участники образовательной программы узнают о том, как за один час создать мультимедиа арт-перфоманс и правильно организовать интерактивное пространство.
Кроме того, большой блок программы будет посвящен карьере в сфере цифровых технологий и аудиовизуальном искусстве.
"Тут же можно будет пообщаться с представителями агентств, рассказать о себе, своем опыте и, возможно, трудоустроиться в компанию мечты", - добавили в пресс-службе.
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