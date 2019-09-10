США ввели санкции против двух сотрудников СК

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту, обвиняя их в коррупции и нарушении прав человека.

Как отмечается в сообщении американского ведомства, речь идет "Владимире Петровиче Ермолаеве, руководителе Следственного комитета в городе Сургут, Россия, и Степане Владимировиче Ткаче, старшем следователе Следственного комитета Сургута, Россия".

В Госдепе уточнили, что санкции вводятся в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях.

По мнению Вашингтона, Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи членов секты "Свидетели Иеговы"*.

Сотрудникам СК и их ближайшим родственникам запрещается въезд в США.

В середине февраля в Сургуте выявили организацию, подконтрольную центру "Свидетелей Иеговы в России"*. После задержаний адептов на его сайте появились публикации о том, что не менее семи из них якобы подверглись "ударам тока, удушению до потери сознания, изощренным избиениям". Помимо этого, в организации сообщили, что адептов якобы в голом виде обливали водой и не предоставили им адвоката.

В следственном управлении опровергли РИА Новости эту информацию, предположив, что публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых.

Позже представитель СУ СК сообщил о проверке, вызванной большим резонансом. В конце марта в следственном управлении заявили журналистам, что информация о пытках не подтвердилась.