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РИА Новости

США ввели санкции против двух сотрудников СК

17:46 10.09.2019 (обновлено: 18:56 10.09.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту, обвиняя их в коррупции и нарушении прав человека.
Как отмечается в сообщении американского ведомства, речь идет "Владимире Петровиче Ермолаеве, руководителе Следственного комитета в городе Сургут, Россия, и Степане Владимировиче Ткаче, старшем следователе Следственного комитета Сургута, Россия".
В Госдепе уточнили, что санкции вводятся в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях.
По мнению Вашингтона, Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи членов секты "Свидетели Иеговы"*.
Сотрудникам СК и их ближайшим родственникам запрещается въезд в США.
В середине февраля в Сургуте выявили организацию, подконтрольную центру "Свидетелей Иеговы в России"*. После задержаний адептов на его сайте появились публикации о том, что не менее семи из них якобы подверглись "ударам тока, удушению до потери сознания, изощренным избиениям". Помимо этого, в организации сообщили, что адептов якобы в голом виде обливали водой и не предоставили им адвоката.
В следственном управлении опровергли РИА Новости эту информацию, предположив, что публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых.
Позже представитель СУ СК сообщил о проверке, вызванной большим резонансом. В конце марта в следственном управлении заявили журналистам, что информация о пытках не подтвердилась.
*Запрещённая в России экстремистская организация.
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Следственный комитет РФГосударственный департамент СШАСургутСШАВ мире
Популярные комментарии
Секта "Свидетели иеговы" появилась в 1870 году в США, а уже в 1877 году свои журналы стали посылать в Российскую империю. Так что эта секта давно пытается влезть на территорию России со своими экстремистскими и антигосударственными постулатами: отказ от службы в армии, отказ от государственных символов, государственных праздников и т.д. Очевидно, что деятельность подобной секты направлена на подрыв государственности.
10 сентября, 18:28
llevksm
133002011
А Сургут то что им сделал?
10 сентября, 17:58
nKnakis Kamakis
283100010
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