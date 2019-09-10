Президент Эстонии призвала страны мира к переходу на "зеленую" энергию

ТАЛЛИН, 10 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая во вторник на Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби, призвала страны мира к созданию подходящих условий и правового пространства для перехода на технологии "зеленой" энергии, сообщила канцелярия главы государства.

Всемирный энергетический конгресс, который проводится каждые три года, является местом встречи лидеров энергетической отрасли, в нем принимают участие более 150 стран. Президент Эстонии была одним из основных докладчиков на крупнейшем в мире и наиболее влиятельном энергетическом мероприятии.

По словам Кальюлайд, Европейский союз готов объявить о необходимости климатической нейтральности к 2050 году, то есть баланс выбросов углерода в ЕС должен стань нулевым или отрицательным.

"Это крупнейший и самый богатый общий рынок в мире, и его политики понимают, что эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если мы заставим рынок адаптироваться к требованию углеродной нейтральности. Это болезненно для нынешних производителей и продавцов энергии, но это необходимо ", - приводит канцелярия слова президента.

Глава Эстонии отметила, что европейское общество должно понести определенные затраты при переходе к безуглеродному будущему, но впоследствии "зеленая" энергия станет дешевле. "Но в конечном итоге зеленые технологии станут дешевле и экономически более выгодными, а остальные рынки будут применять их исключительно на рыночной основе", - считает Кальюлайд.